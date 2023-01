Serena: "Leao è distratto, non è quello che conosciamo in campo"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport commentando la prestazione del Milan in Supercoppa Italiana: “La prestazione del Milan è stata al di sotto della sufficienza. Questa squadra ha perso intensità e convinzione di fare le cose. Leao è distratto, non è quello che conosciamo in campo. Brahim Diaz e Messias non hanno partecipato per aiutare Giroud, che è lasciato in balia degli altri. Il Milan nei primi trentacinque quaranta minuti ha sempre perso palla e subito le ripartenze dell’Inter”.