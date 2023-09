Serena: "Pulisic si è ambientato in maniera sorprendente da subito e sta facendo la differenza"

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter, si è così espresso a SkySport sui nuovi acquisti del Milan: "Reijnders mi ha colpito: lo conoscevo poco, ma ha già fatto vedere le sue qualità. Pulisic si è fatto vedere moltissimo: pur giocando a destra, è stato decisivo sia in fase di possesso che in fase di realizzazione; si è ambientato in maniera sorpredente da subito e sta facendo la differenza".