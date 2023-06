Serena, qualche riserva su Pulisic: "Non lo vedo benissimo sulla trequarti. Mi convince più Kamada"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex giocatore anche del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport e ha parlato di Christian Pulisic, obiettivo per il reparto offnensivo rosssonero, esprimendo qualche riserva: "Allargando lo sguardo al resto del reparto offensivo, ho un dubbio sul trequartista senza Diaz. Pulisic non lo vedo benissimo in quel ruolo, dà il meglio a sinistra, ma lì il Milan ha Leao. Allora ha più senso un rinforzo meno costoso. Potrebbe essere meglio Romero in quella posizione. Quello che mi convince di più in assoluto rimane Kamada, perfetto anche nel garantire equilibrio"