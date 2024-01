Serena; "Rigori sbagliati? A fare la differenza resta sempre la lucidità mentale"

vedi letture

Il doppio rigore sbagliato dal Milan ha avuto un che di clamoroso e racconta molto bene la stagione rossonera, fatta spesso di occasioni sprecate sul più bello. Ma dagli undici metri è stato un weekend da dimenticare per tutti in Serie A. Sono stati assegnati sette penalty ma solamente due sono andati a segno. E manca ancora una partita da giocare questa sera...

Di tutto questo ha parlato Aldo Serena sul Corriere della Sera questa mattina: "Di sicuro conta sempre di più lo studio scientifico da parte dei portieri, grazie anche alle nuove tecnologie. Sono sempre più specializzati oltre che più grossi. Al di là dei tempi che passano, a fare la differenza resta sempre la lucidità mentale. Nella semifinale di Italia ‘90 contro l’Argentina, prima di battere ebbi un attacco di panico. Mi si tapparono le orecchie, non ero in me. Infatti sbagliai".