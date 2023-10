Serena su Mirante: "Il Milan cercherà in tutti i modi di non far calciare la Juventus"

Aldo Serena oggi è stato intervistato da Tuttosport e ha parlato di Antonio Mirante che si ritroverà in porta oggi a 40 anni e a due anni e mezzo dalla sua ultima titolarità. Le sue parole: "Lui, tra l’altro, è un ex Juve. Non è semplice stare due anni e mezzo fuori senza giocare e poi riproporsi in una partita del genere, in cui c’è anche una partecipazione emotiva molto forte. Credo che il Milan cercherà in tutti i modi di non far calciare la Juventus"