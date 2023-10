Serginho: "Amaro in bocca per il Milan: nel primo tempo Napoli dominato"

vedi letture

Serginho, ospite del post partita di Napoli-Milan su DAZN, ha commentato così la sfida del Maradona: "Il Milan ha fatto un grandissimo primo tempo e ha creato anche l’occasione per fare il terzo gol. Rimane l’amaro per il Milan che aveva la partita in mano, il Napoli nel primo tempo è stato dominato"