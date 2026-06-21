Serginho: "Cardinale, devi ascoltare i milanisti. Il Milan appartiene a milioni di tifosi che chiedono una società all'altezza del nome che porta"
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Serginho lancia l'appello a Cardinale: in questo momento di difficoltà vanno ascoltati i tifosi milanisti
Dopo la prima edizione del 2018, il 3 luglio torna a Gallipoli il Festival del Milanismo, l'evento dedicato alla passione rossonera che riunirà tifosi, Milan Club della provincia di Lecce e del resto d'Italia, accomunati da una profonda passione per i colori rossoneri. Serginho, che sarà uno degli ospiti speciali, parla del momento difficile che sta vivendo il club rossonero:
"Cardinale, devi ascoltare i milanisti. Il Milan non è solo una squadra di calcio, appartiene a milioni di tifosi che chiedono una società all'altezza del nome che porta"
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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