Serginho: "Cardinale, devi ascoltare i milanisti. Il Milan appartiene a milioni di tifosi che chiedono una società all'altezza del nome che porta"

Serginho: "Cardinale, devi ascoltare i milanisti. Il Milan appartiene a milioni di tifosi che chiedono una società all'altezza del nome che porta"MilanNews.it
Oggi alle 23:24News
di Manuel Del Vecchio
Serginho lancia l'appello a Cardinale: in questo momento di difficoltà vanno ascoltati i tifosi milanisti

Dopo la prima edizione del 2018, il 3 luglio torna a Gallipoli il Festival del Milanismo, l'evento dedicato alla passione rossonera che riunirà tifosi, Milan Club della provincia di Lecce e del resto d'Italia, accomunati da una profonda passione per i colori rossoneri. Serginho, che sarà uno degli ospiti speciali, parla del momento difficile che sta vivendo il club rossonero:

"Cardinale, devi ascoltare i milanisti. Il Milan non è solo una squadra di calcio, appartiene a milioni di tifosi che chiedono una società all'altezza del nome che porta"