Serginho: "Derby del 6-0 indimenticabile per milanisti e interisti"

Serginho, indimenticabile campione rossonero, ha parlato a Milan TV del derby: “Lo storico derby del 6-0 è stato una partita indimenticabile per me e penso anche per tutti i tifosi milanisti e anche interisti, perché credo che non sia stato molto piacevole per loro soffrire una sconfitta così. Però noi abbiamo avuto la felicità nel vincere quella partita storica in quel modo, che nessuno si aspettava.”