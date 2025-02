Serginho: "Finora il miglior Milan non si è ancora visto. Theo? Per me è il più forte terzino sinistro al mondo"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao e dell'importanza della partita di questa sera contro il Bologna che potrebbe valere una fetta di Champions League.

Serginho, da milanista quanto è dispiaciuto per il momento che la squadra sta attraversando?

"Come tutti i milanisti vivo questa situazione delicata con la speranza che possa migliorare. Purtroppo non abbiamo raggiunto il livello sperato di risultati, né in Serie A né in Champions. Finora il miglior Milan non si è ancora visto".

Dalla prossima settimana però anche Conceiçao potrà lavorare tanto sul campo.

"Dopo il mercato invernale il materiale ce l’ha e adesso avrà anche il tempo per plasmarlo in allenamento. Peccato che siamo a marzo e che le possibilità per sbagliare non siano molte".

Da ex terzino sinistro, che consiglio dà a Theo?

"Niente consigli. Mi limito a una considerazione: per me è il più forte terzino sinistro al mondo. Detto questo, non va caricato di troppe responsabilità e pressioni perché non è un centravanti o un trequartista. Mi spiego: non può fare un assist o un gol a partita, non può essere sempre decisivo. Per anni è stato... Superman e ha abituato “male” i tifosi, ma sono convinto che presto regalerà loro altre soddisfazioni".