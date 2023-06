Serginho: "Milan in semifinale di Champions? Nessuno lo immaginava"

MilanNews.it

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex giocatore del Milan, Serginho, ha parlato così dell'annata dei rossoneri: "Nemmeno i tifosi più credenti potevano immaginare che questo Milan riuscisse ad arrivare in semifinale di Champions League. Perché in Europa ci sono squadre più preparate e più mature. Ma è stata una grande soddisfazione. Il calcio ti dà queste magie. Come nessuno credeva che l’Inter potesse arrivare in finale.

Il Milan di Ancelotti avrebbe battuto il City? Noi eravamo una squadra preparata per vincere. Vincevamo ovunque, eravamo una grande squadra. Theo? A me piace tanto. Ha questa grande forza, è un grande giocatore e, come me, ha questo amore di giocare in avanti. Siamo molto simili in questo senso".