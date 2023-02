MilanNews.it

Nella partita delle 18 di questa domenica di Serie A, la Juventus di Allegri ha avuto la meglio dello Spezia in Liguria, vincendo per 2-0 grazie alla rete nel primo tempo di Moise Kean e a quella nel secondo del solito Angel Di Maria. Si tratta della terza vittoria consecutiva in campionato per i bianconeri dopo quelle con Fiorentina e Salernitana.