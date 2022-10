Seria A, vittoria per il Bologna sul Lecce: la classifica aggiornata

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Vittoria per il Bologna, che si è imposto sul Lecce per 2-0 nel match giocato al Dall'Ara e valido per l'undicesima giornata di Serie A. I felsinei sono andati a segno con Arnautovic e Ferguson raggiungendo quota 10. Il Lecce invece rimane con 8 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 26

Milan 26*

Atalanta 24

Roma 22

Lazio 21

Udinese 21*

Inter 21*

Juventus 19*

Torino 14*

Salernitana 13*

Sassuolo 12

Empoli 11*

Fiorentina 10*

Bologna 10*

Monza 10*

Spezia 9*

Lecce 8*

Hellas Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3

*Una partita in più