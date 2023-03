Serie A, 0-0 tra Atalanta e Udinese. Gasperini resta a -5 dal Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta non sa più vincere. Nonostante un buon secondo tempo, la squadra di Gasperini non riesce a strappare i tre punti contro l'Udinese, andando a sbattere contro la difesa di Sottil e soprattutto contro Silvestri, che nel finale sigilla lo 0-0 con una grande parata di Toloi. I bergamaschi ci provano, insistono per tutta la ripresa ma non riescono a trovare quel gol che manca dalla partita (persa) contro il Lecce, uscendo dal Gewiss con un punto che in classifica non serve a molto.