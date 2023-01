Serie A, 1-1 abbastanza inutile tra Bologna e Cremonese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita a due facce. Un primo tempo molto chiuso, con pochi contenuti e soprattutto povero di emozioni. Poi un secondo tempo molto più divertente, con il rigore di Okereke a sbloccare la partita e l'autogol di Chiriches a riequilibrarla. Poi il Bologna ai punti meriterebbe di vincerla, ma ha buttato via un tempo. Questo perché la partita rimane in una fase di studio praticamente per tutti i primi 45 minuti, con Skorupski che deve fare una sola parata, mentre il suo collega Carnesecchi qualcuna di più. Ma non c'è nulla di trascendentale, anzi, a vincere è la noia. Solo Ferguson ha un'occasione molto interessante da dentro l'area, ma Chiriches in scivolata salva tutto, stoppando con il corpo il tiro dello scozzese.