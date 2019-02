Serie A: 10 squalificati per un turno

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Dieci calciatori sono stati squalificati per un turno in serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Si tratta del difensore del Torino, Nicolas Nkoulou che era stato espulso, per doppia ammonizione "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Tra i calciatori non espulsi, squalificati per una giornata Da Silva Dalbelo Felipe Dias e Mohamed Salim Fares della Spal, Joseph Alfred Duncan del Sassuolo, Nikola Milenkovic della Fiorentina, Nikola Murru della Sampdoria, Marco Parolo della Lazio, Lorenzo Pellegrini della Roma, Cristian Romero del Genoa e Simone Zaza del Torino.