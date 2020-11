(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Prima vittoria per il Torino di Gianpaolo. Nel recupero della terza giornata, rinviata per il focolaio covid nel Genoa, i granata si impongono a Marassi 2-1 e lasciano l'ultimo posto in classifica. Belotti, recuperato in extremis, gioca titolare ma a decidere la sfida sono Lukic e un autogol di Pellegrini. Inutile per la formazione di Maran, il gol di Scamacca nel recupero. (ANSA).