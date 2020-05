Serie A 2.0, cambiano anche le conferenze: domande tramite Whatsapp

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli aspetti che cambieranno con la ripresa del calcio. Tra novità in campo e fuori, anche le conferenze e gli accessi dei giornalisti allo stadio subiranno mutamenti. Le conferenze stampe, infatti, saranno alimentate da domande via Whatsapp che verranno riportate dal responsabile della comunicazione del club dell'allenatore in questione. Escluse anche le telecamere che spiano i calciatori negli spogliatoi o le interviste in zona mista.