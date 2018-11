Serie A 2017-2018, ecco i finalisti per il gol più bello: c'è Suso, presente anche il portiere Brignoli

Si sono concluse le votazioni di "VOTA IL GOL", il premio dedicato alla rete più bella della stagione 2017/2018, e tra i finalisti c'è anche il rossonero Suso per la rete segnata lo scorso 4 febbraio in casa dell'Udinese. Oltre allo spagnolo, nella shortlist dei possibili vincitori figurano anche Goran Pandev, Duvan Zapata, Mauro Icardi e Alberto Brignoli, ex portiere del Benevento che segnò di testa al Milan. Il nome del vincitore verrà svelato in occasione dell'ottava edizione del "Gran Galà del calcio AIC", in programma il 3 dicembre 2018 al Megawatt Court di Milano.