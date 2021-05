Serie A, a luglio tutti vaccinati. Il Messaggero: "Squadre immunizzate prima dei ritiri estivi"

"Squadre immunizzate prima dei ritiri estivi", titola stamane Il Messaggero. Entro luglio tutta la Serie A sarà vaccinata, prima della partenza per i ritiri. Questo l'obiettivo posto dalla Lega di Serie A: avere dosi per tutti i calciatori, anche per evitare disparità tra chi parteciperà ad Euro 2020 e gli altri. Le squadre di vertice altrimenti risulterebbero ancora più avvantaggiate rispetto alle neopromosse: lo spettro del Covid aleggia sempre minaccioso. Sono stati 160 i calciatori trovati positivi nel corso della stagione, più una cinquantina tra staff e dirigenti. Difficile ipotizzare le perdite e poi vanno aggiunte le spese per i tamponi: circa 10 milioni di euro. I vaccini abbatterebbero di netto queste spese.