Serie A, a pari punti ci sarà lì spareggio per scudetto e salvezza

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Novità per la Serie A: in caso di arrivo a pari punti tra due squadre nella lotta per lo scudetto o per la salvezza, ci sarà uno spareggio. Lo ha deciso il Consiglio di Lega, svoltosi prima dell'assemblea dei club di ieri. Lo spareggio verrà effettuato solo nel caso in cui le squadre si giochino il titolo o la permanenza in Serie A: nel caso di arrivo a pari punti tra due club nella lotta per le coppe europee, rimangono in vigore le vecchie regole. Le norme ora dovranno passare dal Consiglio della Figc, chiamato a ratificare la novità voluta dalla Lega Serie A. Inoltre, il Consiglio di Lega ha approvato la modifica della regola sul gol doppio in trasferta per la Coppa Italia: come nelle competizioni Uefa, dalla prossima stagione la norma non sarà più valida e in questo caso non servirà passare dal Consiglio federale, visto che la Coppa Italia viene organizzata dalla Lega Serie A. (ANSA).