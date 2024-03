Serie A, al Frosinone non basta Cheddira: con il Lecce finisce 1-1

Frosinone e Lecce si spartiscono un punto a vicenda proprio nella giornata in cui il Verona batte in casa il Sassuolo e il Cagliari espugna Empoli. Tanto la squadra di Di Francesco quanto quella di D'Aversa si ritrovano così ancora pienamente invischiate nella corsa per non retrocedere.

Un infortunio, un gol e tanti sbadigli

Inizio subito in salita per la compagine ciociara, che dopo appena 4 minuti deve sostituire Harroui con Reinier a causa di un problema muscolare. È la prima e unica cosa da segnalare di un primo tempo piuttosto noioso, risvegliato solamente da una conclusione di Krstovic ben parata da Cerofolini al 26' in area giallazzurra e dalla rete di Cheddira nel recupero sul fronte opposto. Punizione battuta in area, sponda di testa di Romagnoli, Falcone smanaccia dalle parti dell'attaccante del Frosinone, che controlla e scarica un bolide sotto la traversa che manda le due squadre negli spogliatoi coi padroni di casa avanti di un gol.

Il Lecce riacciuffa il Frosinone

Il Lecce nella ripresa cambia passo e al 62' ripristina l'equilibrio grazie a un rigore trasformato da Krstovic (autogol di Cerofolini perchè prima la palla finisce sul palo e poi sbatte sulla schiena del portiere del Frosinone prima di entrare in rete). Il penalty, assegnato per un atterramento da parte di Cerofolini proprio sull'attaccante giallorosso, viene inizialmente battuto e sbagliato da Rafia (parata del portiere), ma il direttore di gara lo fa ripetere perché al momento della battuta c'erano giocatori giallazzurri già in area. C'è tempo per la reazione dei giallazzurri, che al 64' colpiscono una traversa con Gelli e al 70' sprecano una clamorosa palla gol con Brescianini. Ma al Benito Stirpe finisce 1-1 e la corsa salvezza di entrambe le squadre resta così tutt'altro che in discesa.