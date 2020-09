Serie A al via, Corriere della Sera: "La grande incognita"

Il campionato riparte "tra mille dubbi e timori diffusi". Lo scrive il Corriere della Sera in vista dell’inizio della Serie A. "La grande incognita", titola il noto quotidiano, che poi aggiunge: "Ritiri corti, poche amichevoli e tamponi ogni 4 giorni. Dopo un’estate senza certezze sarà una stagione mai vista". Il CorSera si sofferma poi sul Milan, che "ha lavorato tanto e bene. Ibra trascinerà il gruppo - si legge - Tonali impreziosirà il centrocampo e un difensore potrebbe agevolare il compito di Pioli. Ma non sarà un’annata semplice. L’allenatore nella seconda stagione è spesso andato incontro a qualche difficoltà e l’obiettivo stavolta non può che essere la Champions".