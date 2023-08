Serie A, alle 18.30 il Torino ospita il Cagliari. Poi il Milan a Bologna

Oggi in programma le ultime due partite della prima giornata di Serie A, finalmente il turno del Milan. Alle 18.30, però, scenderanno in campo Torino e Cagliari, con il ritorno dei sardi in A e i granata che saranno avversari proprio del Milan nel secondo turno. Gli uomini di Pioli, invece, scenderanno sul terreno di gioco questa sera alle 20.45.