Serie A, allenamenti al via senza maxi-ritiri? Niente partitelle e sessioni tecniche

L’apertura del ministro Spadafora riavvicina il calcio alla ripartenza, con qualche difficoltà. Ieri il titolare del dicastero dello Sport ha sgonfiato alcuni dei punti critici, a partire dai maxi-ritiri, che si potranno non svolgere, e da una certa disponibilità sul rivalutare il discorso della quarantena obbligatoria.

Ritiri no, ma allenamenti con distanze. Di fatto, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, le squadre di Serie A potranno iniziare a partire da lunedì gli allenamenti collettivi, ma seguendo i protocolli già previsti per altri sport, dato che il calcio su questo non è riuscito a trovare una sintesi. Così si potranno svolgere sedute "di gruppo", ma mantenendo le distanze di sicurezza: niente partitelle, niente sessioni tecniche. E verosimilmente nessuno scambio tra palloni, potenziali fattori del virus.