Serie A, allenatori con più punti di sempre: Pioli meglio di Inzaghi e Mourinho

Stefano Pioli rientra nella classifica degli allenatori di Serie A con più punti di sempre. Stando ai dati diffusi dalla redazione di Transfermarkt, infatti, il tecnico rossonero è al momento collocato in 12esima posizione con 753 punti in 476 panchine, 30 in meno rispetto a quelli conquistati da Francesco Guidolin in 555.

Nella classifica redatta da Transfermarkt non figurano né Simone Inzaghi né José Mourinho, che Stefano Pioli per il momento parrebbe tenere a debita distanza con un obiettivo ben chiaro: entrare in top 10 eguagliando e superando, perché no, gli 822 punti di una leggenda come Fulvio Bernardini. C'è da dire comunque che oltre all'emiliano c'è tanto Milan nella storia degli allenatori con più punti in Serie A, visto che le tre posizioni del podio di questa classifica sono occupate da altrettante leggende rossonere: Trapattoni (1264), Nereo Rocco (1159) e Nils Liedholm (1038).