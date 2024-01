Serie A, Atalanta momentaneamente quarta: -9 dal Milan

vedi letture

Terzo successo consecutivo per l'Atalanta tra campionato e Coppa Italia e seconda gara senza prendere gol, dopo quella contro il Frosinone di due settimane fa al Gewiss Stadium. 2-0 all'Udinese grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Miranchuk prima e Scamacca poi, con i friulani che nella ripresa non sono riusciti a rientrare in partita. Grazie a questo successo i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono saliti momentaneamente al quarto posto in classifica, a quota 36 punti, due in più della Fiorentina che domani affronterà l'Inter al Franchi alle 20.45.

Non si muove invece la posizione dell'Udinese, che resta a +1 sul terzultimo posto, occupato dall'Hellas Verona, e a +2 dal penultimo dell'Empoli. Scaligeri e toscani potranno provare il sorpasso, con la squadra di Baroni che giocherà domani in casa contro il Frosinone e quella di Nicola che affronterà alle 18 la Juventus all'Allianz Stadium.

Di seguito la classifica aggiornata, con le gare disputata dalle varie squadre, visti anche i quattro recuperi che ci saranno a febbraio dopo i rinvii della settimana scorsa dovuto alla Supercoppa Italiana.

Juventus 52 (21 partite giocate)

Inter 51 (20)

Milan 45 (21)

Atalanta 36 (21)

Fiorentina 34 (20)

Lazio 33 (20)

Bologna 32 (20)

Roma 32 (21)

Napoli 31 (20)

Torino 31 (21)

Genoa 25 (21)

Monza 25 (21)

Frosinone 22 (21)

Lecce 21 (21)

Sassuolo 19 (20)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 17 (21)

Empoli 13 (21)

Salernitana 12 (21)