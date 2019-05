Serie A: Bologna-Parma 4-1

(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - Il Bologna ha battuto il Parma 4-1 (0-0) nel posticipo della 36/a giornata della serie A. Un derby emiliano che consente ai rossoblù di Mihajlovic di portarsi a quota 40, a +5 dall'Empoli terz'ultimo, mentre i crociati restano a 38, in piena zona pericolo. Tutto succede nella ripresa, quando il Bologna va in gol con Orsolini al 7' e raddoppia al 14' per un autogol di Sepe. Al 27' terza rete dei padroni di casa con Lyanco, mentre il Parma era rimasto in 10 per espulsione di Bruno ALves per doppia ammonizione. La rete di Inglese al 36' non cambia le cose prima del secondo autogol gialloblù firmato da Sierralta che completa il 4-1.