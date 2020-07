Una vittoria per poter migliorare la classifica. Il Parma si impone contro il Brescia grazie al solito Dejan Kulusevski: nono gol in campionato e un bel segnale in vista della prossima stagione. Ennesima sconfitta per un Brescia con pochissime motivazioni: finisce 2-1 al Rigamonti, con emozioni e gol soltanto nella ripresa.