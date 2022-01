Serie A, brutta avventura per Bonifazi: ladri in casa del difensore del Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GEN - Ancora un furto a casa di un giocatore del Bologna. Ieri sera, intorno alle 21 mentre era in corso il match contro il Verona, i Carabinieri sono intervenuti, in pieno centro, nell'abitazione Kevin Bonifazi dopo avere ricevuto l'allerta dal sistema di allarme. In base a quanto ricostruito dalle indagini, i ladri, da uno spazio condominiale, avrebbero raggiunto i tetti per poi calarsi sul balcone dell'abitazione del difensore rossoblù. Dopo avere forzato una portafinestra, in base a quanto si apprende, sono entrati all'interno e hanno rovistato nelle stanze. L'allarme li ha sorpresi e sono scappati, portando via alcuni oggetti. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Lunedì era stato messo un altro furto a casa del portiere dei rossoblù Lukasz Skorupski, anche in questo caso degli accertamenti si sono occupati i carabinieri. Da una prima stima, il bottino, costituito da effetti personali e oggetti di valore del calciatore, ammontava a circa 50mila euro. (ANSA).