Serie A, Cagliari-Genoa 2-1: Ranieri respira un po'

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari dopo quella ottenuta in settimana in Coppa Italia contro l'Udinese. I sardi continuano il momento positivo superando il Genoa di Gilardino con un 2-1 di misura. Settimana molto positiva per Ranieri, che oggi trova i tre punti in Serie A grazie ai gol di Viola e Zappa. Per il grifone non basta la rete del momentaneo pareggio del solito Gundmundsson.