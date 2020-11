Serie A, Cagliari-Sampdoria 2-0

Nove punti dei dieci fin qui conquistati in campionato dal Cagliari sono arrivati nelle ultime quattro partite, frutto di tre vittorie e una sconfitta. Dopo un avvio complicato prosegue nel migliore dei modi la risalita degli uomini di Di Francesco, che si sbarazzano abbastanza facilmente della Sampdoria grazie alla reti di Joao Pedro e Nandez. Per Ranieri e i suoi ragazzi, invece, arriva un k.o. che in campionato mancava dalla seconda giornata contro il Benevento. Appaiate in classifica a quota 10, Cagliari e Samp ora condividono la nona piazza con la Lazio.