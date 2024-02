Serie A, Carnesecchi para due rigori e l'Atalanta vince 3-0 contro il Sassuolo

Nel corso del posticipo serale del sabato sera, quello tra Atalanta e Sassuolo valevole per la 25^esima giornata di Serie A, i nerazzurri di Gasperini piegano per 3-0 i neroverdi, non senza però aver rischiato durante la partita. Infatti nel primo tempo, dopo il primo gol di Pasalic, il portiere della Dea Carnesecchi si è reso protagonista dagli 11 metri contro Pinamonti, con l'estremo difensore nerazzurro che ha parato due penalty consecutivi all'attaccante del Sassuolo. Nella ripresa è tutto facie per l'Atalanta, che manda a rete prima Koopmeiners e poi Bakker, alla prima rete in Serie A.