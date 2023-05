MilanNews.it

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato un'intervista a DAZN commentando anche la nuova penalizzazione alla Juventus: "Se n'è parlato, noi come Lega non commentiamo le sentenze, soprattutto non definitive. Non sappiamo come andrà avanti questa vicenda, una volta finito tireremo le conclusioni".