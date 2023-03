Serie A, chi ha conquistato più punti nel 2023? La classifica: Milan 11°

MilanNews.it

La squadra che ha fatto più punti in Serie A è ovviamente il Napoli che ha conquistato 27 punti in 11 partite. Dietro agli azzurri di Spalletti in questa speciale classifica ci sono Roma (20 punti), Inter (20), Lazio (19), Bologna (17), Sassuolo (17) e Monza (17). Per trovare il Milan bisogna scendere fino all'11° posto: i rossoneri hanno raccolto appena 15 punti su 33 disponibili.