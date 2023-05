MilanNews.it

Duro ko per il Milan, che ha perso in casa dello Spezia 2-0 nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Contro i liguri è sceso in campo anche Tommaso Pobega, ex della partita che ha raggiunto quota cinquanta presenza da titolare nel massimo campionato italiano. A riferirlo è Opta.