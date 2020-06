Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 12 punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo i 4 recuperi della 25esima giornata di campionato. Adesso tutte le squadre hanno 26 partite di campionato disputate con Atalanta e Inter che in virtù dei successi conseguiti ieri hanno ben 10 punti in più rispetto a un anno fa a questo punto della stagione. Saldo positivo anche per il Cagliari che sabato ha pareggiato col Torino. I granata, proprio come la Samp, hanno 13 punti in meno.

Di seguito il dato aggiornato dopo i recuperi.

Juventus 63 punti (-9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 26 giornate)

Lazio 62 (+18)

Inter 57 (+10)

Atalanta 51 (+10)

Roma 45 (+1)

Napoli 39 (-17)

Hellas Verona 38 (in Serie B)

Parma 36 (+6)

Milan 36 (-12)

Bologna 34 (+16)

Cagliari 32 (+5)

Sassuolo 32 (+1)

Fiorentina 30 (-6)

Udinese 28 (+3)

Torino 28 (-13)

Sampdoria 26 (-13)

Genoa 25 (-5)

Lecce 25 (in Serie B)

SPAL 18 (-5)

Brescia 16 (in Serie B)