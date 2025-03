Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 15 punti in meno di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 29 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter capolista che ha allungato sulle rivali dopo aver vinto lo scontro diretto a Bergamo ha dodici punti in meno. Saldo positivo per il Napoli, nonostante un altro passo falso: +16. Ottimo anche il confronto dell'Atalanta di Gasperini che dopo l'ultimo turno è a -6 dalla vetta: +11.

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha un solo punto in meno rispetto al Bologna di Thiago Motta a questo punto della stagione. Male la Juventus: dopo 29 turni la squadra bianconera viaggia con sette punti in meno rispetto alla scorsa Serie A. Più otto punti per la Lazio, squadra ieri nettamente sconfitta al Dall'Ara. Meno due per la Roma reduce da un altro successo e ora a quattro lunghezze dalla zona Champions League.

Il Milan reduce da due vittorie consecutive è la seconda squadra col confronto peggiore alle spalle dell'inarrivabile Monza. Il Cagliari ha esattamente gli stessi punti dello scorso campionato, Lecce ed Empoli viaggiano con tre lunghezze in meno. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 64 punti (-12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 29 giornate)

Napoli 61 (+16)

Atalanta 58 (+11)

Bologna 53 (-1)

Juventus 52 (-7)

Lazio 51 (+8)

Roma 49 (-2)

Fiorentina 48 (+2)

Milan 47 (-15)

Udinese 40 (+13)

Torino 38 (-3)

Genoa 35 (+1)

Como 29 (in Serie B)

Hellas Verona 29 (+3)

Cagliari 26 (=)

Lecce 25 (-3)

Parma 25 (in Serie B)

Empoli 22 (-3)

Venezia 20 (in Serie B)

Monza 15 (-27)