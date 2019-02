Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha 4 punti in più rispetto ad un anno fa

Classifiche a confronto dopo 24 giornate di Serie A. La Juventus capolista, che dopo l'ultimo turno ha ulteriormente allungato sulla seconda in classifica, ha quattro punti in più rispetto alla passata stagione. Preoccupante il confronto della seconda della classe: il Napoli ha già punti in meno, peggio in questo confronto solo l'Udinese (-11) e il fanalino di coda ChievoVerona (-13) su cui aggravano però anche i tre punti di penalizzazione.

Ecco il dato

Juventus 66 (+4 rispetto alla Serie A 2017/18 dopo 24 giornate)

Napoli 53 (-10)

Inter 46 (-2)

Milan 42 (+4)

Roma 41 (-6)

Atalanta 38 (+1)

Lazio 38 (-8)

Fiorentina 35 (+4)

Torino 35 (-1)

Sampdoria 33 (-8)

Sassuolo 30 (+7)

Parma 29 (in Serie B)

Genoa 28 (+1)

Cagliari 24 (-1)

Udinese 22 (-11)

SPAL 22 (+5)

Empoli 21 (in Serie B)

Bologna 18 (-9)

Frosinone 16 (in Serie B)

*ChievoVerona 9 (-13)

*=Una gara in meno