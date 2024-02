Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha cinque punti in più di un anno fa

Classifiche a confronto dopo i recuperi della 21esima giornata di Serie A. L'Inter capolista sempre più lanciata verso la conquista dello Scudetto ha diciannove punti in più rispetto alla scorsa stagione. Positivo anche il saldo delle inseguitrici: +4 Juventus, +5 Milan.

Sorride il Bologna: quarta in classifica, la squadra allenata da Thiago Motta ha dodici punti in più rispetto allo scorso anno. Bene anche la Fiorentina: la squadra di Vincenzo Italiano attualmente settima in classifica ha sette punti in più.

In negativo spicca il -28 del Napoli campione d'Italia, squadra che ieri è tornata alla vittoria rifilando sei gol al Sassuolo. E a proposito dei neroverdi: sono tredici i punti in meno rispetto allo scorso campionato, lo stesso confronto con cui deve fare i conti la Salernitana.

Ecco il dato delle 20 di Serie A:

Inter 69 (+19 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 26 giornate)

*Juventus 57 (+4)

Milan 53 (+5)

Bologna 48 (+12)

Atalanta 46 (+4)

Roma 44 (-3)

Fiorentina 41 (+7)

Lazio 40 (-9)

Napoli 40 (-28)

Torino 36 (-1)

Monza 36 (+3)

Genoa 33 (in Serie B)

Empoli 25 (-3)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-12)

Frosinone 23 (in Serie B)

Hellas Verona 20 (+1)

Sassuolo 20 (-13)

Cagliari 20 (in Serie B)

Salernitana 13 (-13)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione