Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha gli stessi punti di un anno fa

Classifiche a confronto dopo 35 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione la Juventus capolista, a un passo dal nono Scudetto consecutivo nonostante la sconfitta di ieri, ha nove punti in meno. Saldo positivo per le altre squadre che parteciperanno alla prossima Champions League: +12 Atalanta, +10 Inter, addirittura +17 Lazio.

In negativo, spicca il -17 di un Napoli fermato mercoledì anche dal Parma. Peggio il Torino: -19. Ancora peggio il fanalino di coda SPAL, che ha meno della metà dei punti di un anno fa. Di seguito il dato.

Juventus 80 (-9 rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 35 giornate)

Atalanta 74 (+12)

Inter 73 (+10)

Lazio 72 (+17)

Roma 61 (+2)

Milan 59 (=)

Napoli 56 (-17)

Sassuolo 48 (+6)

Hellas Verona 46 (in Serie B)

Fiorentina 43 (+3)

Parma 43 (+5)

Bologna 43 (+6)

Cagliari 42 (+2)

Sampdoria 41 (-8)

Udinese 39 (+5)

Torino 38 (-19)

Genoa 36 (=)

Lecce 32 (in Serie B)

Brescia 24 (in Serie B)

SPAL 19 (-23)