Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha otto punti in più di un anno fa

vedi letture

Messa in archivio la 28esima giornata di Serie A, è tempo di mettere a confronto il rendimento delle squadre del massimo campionato italiano rispetto alla passata stagione. Continua a dominare in questa speciale graduatoria l'Inter che sta cannibalizzando il torneo e che rispetto al 2022/23 ha ben 25 punti in più. In scia ai nerazzurri il Bologna, che dopo aver perso proprio contro la squadra di Inzaghi nell'ultimo fine settimana conserva comunque 11 punti in più rispetto alla Serie A di un anno fa. Sono 8 invece i punti in più del Milan che ha superato la Juventus al secondo posto in classifica.

Dall'altra parte della barricata c'è invece il Napoli, la squadra che sta facendo peggio rispetto allo scorso campionato. Sono ben 27 i punti in meno degli azzurri rispetto al gruppo che avrebbe vinto lo Scudetto quando era arrivata alla 28^ giornata. Molto male anche la Lazio, che ha un non troppo onorevole -15. Conclude il podio dei peggiori il Sassuolo, che però ha rintuzzato a -14 grazie ai tre punti conquistati nello scontro diretto con il Frosinone, spiccano in negativo anche la Salernitana (-12) e l'Udinese (-11 nonostante i tre punti di ieri a Roma).

Ecco il dato per le 20 squadre di Serie A:

Inter 75 punti (+25 punti rispetto alla 28^ giornata del 2022/23)

Milan 59 (+8)

Juventus 58 (-1*)

Bologna 51 (+11)

Roma 48 (-2)

Atalanta 47 (-1)

Napoli 44 (-27)

Fiorentina 43 (+3)

Lazio 40 (-15)

Monza 39 (+4)

Torino 38 (=)

Genoa 33 (in Serie B)

Udinese 27 (-11)

Hellas Verona 26 (+7)

Cagliari 26 (in Serie B)

Lecce 25 (-2)

Empoli 25 (-6)

Frosinone 24 (in Serie B)

Sassuolo 23 (-14)

Salernitana 14 (-12)

* Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione