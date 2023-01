Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha un punto in meno di un anno fa

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Classifiche a confronto dopo 18 giornate di Serie A. Il Napoli capolista ha otto punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo leggermente negativo per il Milan, mentre l'Inter ha sei punti in meno rispetto allo scorso campionato. Più sei per la Juventus di Max Allegri, saldo positivo per le due romane. Ecco il dato.

Napoli 47 punti (+8 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 18 giornate)

Milan 38 (-1)

Juventus 37 (+6)

Inter 37 (-6)

Lazio 34 (+6)

Atalanta 34 (-3)

Roma 34 (+3)

Udinese 25 (+5)

Torino 23 (-2)

Fiorentina 23 (-8)

Bologna 22 (-2)

Monza 21 (in Serie B)

Lecce 20 (in Serie B)

*Empoli 19 (-7)

Spezia 18 (+5)

Salernitana 18 (+10)

Sassuolo 16 (-8)

*Sampdoria 9 (-9)

Hellas Verona 9 (-14)

Cremonese 7 (in Serie B)