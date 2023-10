Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha un punto in meno di un anno fa

Con le gare del lunedì si è conclusa la decima giornata di campionato e torna l'approfondimento sulle classifiche a confronto. L'Inter capolista rispetto alla scorsa Serie A ha sette punti in più, bene anche la Juventus a + 6 mentre è negativo il saldo per le tre squadre che seguono, Milan, Atalanta e Napoli.

Nessuno meglio del Bologna. La differenza più elevata in positivo è quella della squadra di Thiago Motta, a più otto rispetto a un anno fa allo stesso punto della competizione. Bene anche la Fiorentina (+7) e il Lecce (+5). Tra le peggiori, Roma e Napoli a meno otto, ma nessuno "vanta" un crollo come quello dell'Udinese: 14 punti in meno rispetto alle prime dieci giornate dello scorso campionato.

Inter 25 punti (+7 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 10 giornate)

*Juventus 23 (+6)

Milan 22 (-1)

Atalanta 19 (-5)

Napoli 18 (-8)

Fiorentina 17 (+7)

Lazio 16 (-5)

Bologna 15 (+8)

Roma 14 (-8)

Monza 13 (+3)

Lecce 13 (+5)

Frosinone 12 (in Serie B)

Torino 12 (+1)

Genoa 11 (in Serie B)

Sassuolo 11 (-1)

Hellas Verona 8 (+3)

Empoli 7 (-4)

Udinese 7 (-14)

Cagliari 6 (in Serie B)

Salernitana 4 (-6)

*=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione