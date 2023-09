Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha un punto in più di un anno fa

Classifiche a confronto dopo sei giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter capolista, nonostante l'inattesa sconfitta sul campo del Sassuolo, ha tre punti in più. Saldo positivo anche per l'altra prima della classe: il Milan lo scorso anno dopo 6 turni aveva conquistato 14 punti, oggi 15. Il Napoli campione d'Italia che mercoledì sera è tornato alla vittoria ha tre punti in meno dello scorso anno, mentre la Lazio che un anno fa concluse il campionato al secondo posto viaggia con un -4.

Malissimo la Roma di José Mourinho: -8 punti rispetto allo scorso anno. Ma c'è chi fin qui ha fatto anche peggio: si tratta dell'Udinese di Andrea Sottil. La squadra bianconera penultima in classifica ha ben dieci punti in meno rispetto alla scorsa stagione. In positivo, il saldo migliore è quello del Lecce: +8. Ecco il dato delle 20 squadre di Serie A.

Inter 15 punti (+3 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo sei giornate)

Milan 15 (+1)

*Juventus 13 (+3)

Atalanta 12 (-2)

Napoli 11 (-3)

Lecce 11 (+8)

Fiorentina 11 (+5)

Frosinone 9 (in Serie B)

Sassuolo 9 (+3)

Torino 8 (-2)

Genoa 7 (in Serie B)

Lazio 7 (-4)

Bologna 7 (+1)

Hellas Verona 7 (+2)

Monza 6 (+5)

Roma 5 (-8)

Salernitana 3 (-4)

Udinese 3 (-10)

Empoli 3 (-1)

Cagliari 2 (in Serie B)

*=Il confronto non tiene conto della penalizzazione