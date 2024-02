Serie A, classifiche a confronto: il Milan rimane a +5 rispetto ad un anno fa

Classifiche a confronto dopo venticinque giornate di Serie A. L'Inter capolista ha ben quattordici punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo positivo anche per le inseguitrici, nonostante le ultime battute d'arresto. Sorride il confronto alle due squadre quarte in classifica: +4 per l'Atalanta, addirittura +10 per il Bologna che ieri ha battuto la Lazio allo stadio Olimpico di Roma.

Altro passo falso per il Napoli sabato pomeriggio allo stadio Maradona contro il Genoa: adesso il confronto con la scorsa stagione recita -29 punti. Le altre squadre con un saldo fortemente negativo sono la Lazio, l'Udinese e la Salernitana, sconfitta anche nell'ultimo turno di campionato e sempre più ultima in classifica. Di seguito il confronto delle venti squadre di Serie A.

*Inter 63 punti (+16 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 54 (+4)

Milan 52 (+5)

*Atalanta 45 (+4)

Bologna 45 (+10)

Roma 41 (-3)

Fiorentina 38 (+10)

*Lazio 37 (-8)

*Napoli 36 (-29)

*Torino 36 (+5)

Monza 33 (+4)

Genoa 30 (in Serie B)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-8)

Frosinone 23 (in Serie B)

Empoli 22 (-6)

*Sassuolo 20 (-7)

Hellas Verona 20 (+3)

Cagliari 19 (in Serie B)

Salernitana 13 (-11)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 24 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione