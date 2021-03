Serie A, classifiche a confronto: Milan, +17 punti rispetto ad un anno fa

Classifiche a confronto dopo 27 giornate di Serie A. L'Inter capolista, sempre più in fuga, rispetto alla passata stagione ha 7 punti in più. La squadra col confronto migliore resta il Milan, nonostante la sconfitta di ieri: +17. A sorridere anche il Napoli, che rispetto alla scorsa stagione nonostante una gara da recuperare ha otto punti in più.

In negativo, spiccano il -16 della Lazio e il -20 del Parma, la squadra col confronto peggiore. Di seguito il dato.

Inter 65 (+7 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 27 giornate)

Milan 56 (+17)

*Juventus 55 (-11)

Atalanta 52 (-2)

*Napoli 50 (+8)

Roma 50 (+2)

*Lazio 46 (-16)

*Sassuolo 39 (+6)

Hellas Verona 38 (=)

Udinese 33 (+5)

Sampdoria 32 (+6)

Bologna 31 (-3)

Fiorentina 29 (-2)

Genoa 28 (+3)

Spezia 26 (in Serie B)

Benevento 26 (in Serie B)

Cagliari 22 (-13)

**Torino 20 (-11)

Parma 19 (-20)

Crotone 15 (in Serie B)

*=Una gara in meno

*=Due gare in meno