Serie A, classifiche a confronto: Milan a +8 rispetto ad un anno fa

Questa sera a San Siro Inter e Genoa chiuderanno la 27^ giornata di Serie A, con i nerazzurri che potrebbero sfruttare lo scivolone a Napoli della Juventus per staccare ancora di più il secondo posto. Mettendo a confronto le classifiche a questo punto della stagione degli ultimi due campionati, gli uomini di Simone Inzaghi hanno conquistato 19 punti in più rispetto alla Serie A 2022/2023. In positivo anche i confronti per il Bologna (+14), Hellas Verona (+4), Fiorentina (+5), Atalanta (+1), Juventus (+1) e Milan, con 8 punti in più in classifica rispetto alla scorsa stagione.

SERIE A: CLASSIFICHE A CONFRONTO, I NUMERI

*Inter 69 punti (+19 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 57 (+1)

Milan 56 (+8)

Bologna 51 (+14)

Roma 47 (=)

Atalanta 46 (+1)

Napoli 43 (-28)

Fiorentina 42 (+5)

Lazio 40 (-12)

Torino 37 (=)

Monza 36 (+2)

*Genoa 33 (in Serie B)

Lecce 25 (-2)

Empoli 25 (-3)

Udinese 24 (-14)

Frosinone 24 (in Serie B)

Hellas Verona 23 (+4)

Cagliari 23 (in Serie B)

Sassuolo 20 (-16)

Salernitana 14 (-13)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 26 giornate della Serie A 2022/23.

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione