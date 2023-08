Serie A, colpaccio del Frosinone: Atalanta sconfitta 2-1

vedi letture

Prima sorpresa di giornata con il colpaccio del Frosinone che in casa batte l'Atalanta di Gasperini per 2-1. I ciociari spaccano il match nei primi minuti andando in vantaggio 2-0 nei primi venti minuti, inutile il gran gol di Zapata nella ripresa. Ingresso di De Ketelaere nel secondo tempo sicuramente positivo, ma non è riuscito ad incidere come contro il Sassuolo.