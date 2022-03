Serie A, corsa contro il tempo per il nuovo presidente. Abodi commissario?

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ancora nulla di fatto per l’elezione di presidente di Lega Serie A. Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, i club del massimo campionato hanno celebrato tre assemblee senza arrivare alla fumata bianca. I nomi ancora “in ballo” sono quelli di Lorenzo Casini, Mauro Masi e Lorenzo Bini Smaghi: gli ultimi due, pur avendo confermato la propria disponibilità, non hanno però partecipato all'assemblea di ieri, probabilmente consapevoli che non vi sarebbe stata alcuna svolta. Si è invece defilato Carlo Bonomi, attuale numero uno di Confindustria.

Rischio commissario. C’è il nome? La Serie A, però, si deve sbrigare: la prossima assemblea si terrà l’11 marzo, a quel punto mancheranno meno di due settimane alla deadline fissata dalla FIGC per evitare l’arrivo di un commissario. A tal proposito, secondo Il Tempo, torna d’attualità il nome di Andrea Abodi: già presidente della Lega B, oggi alla guida del Credito Sportivo, il manager italiano era stato accostato anche al ruolo di presidente, ma potrebbe prendere le redini di Via Rosellini su nomina della FIGC.