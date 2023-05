MilanNews.it

Pareggio amaro per il Milan, che non è andato oltre l'1-1 a San Siro contro la Cremonese. I grigiorossi per la prima volta nella storia della Serie A sono rimasti imbattuti contro i rossoneri, inchiodati proprio da due pari fra andata e ritorno. A riferirlo è Opta.